Путин и премьер-министр Греции обсудили ситуацию с изменением статуса храма Святой Софии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре обсудили развитие двустороннего взаимодействия, а также ситуацию с изменением статуса расположенного в Стамбуле храма Святой Софии. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе греческой стороны.

"Предметно рассмотрены пути дальнейшего развития российско-греческого взаимодействия в различных областях. Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений", - говорится в сообщении. Отдельное внимание было уделено проведению запланированного на 2021 год перекрестного Года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

Также "обстоятельно обсуждена ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле". "Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия", - сообщила пресс-служба.