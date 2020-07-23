Заместитель мэра Норильска по общим вопросам Тимофеев назначен и. о. главы города

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен и. о. главы города вместо написавшего заявление об отставке Рината Ахметчина. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Норильска.

Действующий глава города Ахметчин 20 июля написал заявление об отставке после критики в свой адрес со стороны краевых властей. Ранее он обратился в региональное правительство с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.

"Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе мэрии уточнили, что Тимофеев будет исполнять обязанности на период до внеочередной сессии городского совета Норильска, которая запланирована на 28 июля. На ней депутаты рассмотрят вопрос об отставке Ахметчина по собственному желанию. Также сессия должна назначить и. о. главы города на период до выборов нового главы города.

Избрание главы Норильска проводится горсоветом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий действующего мэра.

55-летний Ринат Ахметчин в сентябре 2017 года был избран мэром Норильска. В июне этого года после разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 Следственный комитет возбудил в отношении мэра уголовное дело по обвинению в халатности.