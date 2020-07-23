В Кремле заявили, что не знали о планах Фургала подать в отставку

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Кремль ничего не знал о планах Сергея Фургала еще до его ареста подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что Фургал до своего задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию.

"Нет, об этих планах не было известно", - сказал представитель Кремля, комментируя данную информацию.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен другой член ЛДПР Михаил Дегтярев, занимавший пост председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Во вторник он сложил с себя депутатские полномочия.