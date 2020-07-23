Матвиенко заверила, что президент и кабмин помогут в решении проблем Хабаровского края

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федеральные власти, включая Совет Федерации, будут оказывать всю необходимую поддержку для решения проблем Хабаровского края. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"И президент, и правительство, и Совет Федерации, мы, безусловно, будем оказывать всемерную помощь и поддержку, потому что вопросы, которые сегодня стоят в повестке, во многом справедливы. Надо оказать серьезную поддержку в дальнейшем развитии Хабаровского края, чтобы имеющийся потенциал работал на людей, на качество и уровень жизни работал, на развитие", - сказала Матвиенко, отметив, что многое сейчас будет зависеть от врио губернатора края Михаила Дегтярева.

Она убеждена, что жители Хабаровского края ждут сейчас не компромиссную фигуру, а деятельного губернатора, который начнет решать накопившиеся за долгие годы проблемы. При этом спикер Совфеда отметила, что у Дегтярева есть шанс проявить себя. "Он с желанием пошел на эту работу. Он активно начал. У него есть год до следующего единого дня голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, чтобы доказать свою дееспособность, заручиться поддержкой и доверием хабаровчан, тогда это позволит ему избраться губернатором", - сказала Матвиенко.

Она пожелала Дегтяреву, чтобы он реализовал себя на новом посту, а жители Хабаровского края в его лице увидели эффективного руководителя.