Матвиенко выступает против отказа от дня тишины перед выборами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии высказалась против исключения дня тишины из избирательного законодательства.

Тема отказа от дня тишины, когда накануне выборов запрещается любая агитация, вновь зазвучала после общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ, которое прошло 1 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии сообщал, что идея об отказе от дня тишины перед выборами в настоящее время не обсуждается.

"Я против исключения из избирательного законодательства дня тишины. Считаю, что его нужно сохранить", - сказала Матвиенко.