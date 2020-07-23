Матвиенко назвала новую редакцию Конституции России абсолютно легитимной

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новая редакция Конституции РФ, принятая в этом году, абсолютно легитимна, это в полном смысле национальный документ. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что конституция 1993 года не получила абсолютной поддержки в ряде субъектов РФ. "Сегодня после внесения поправок и поддержки такого подавляющего большинства населения, пришедшего на голосование, можно говорить, что конституция-2020 имеет абсолютную легитимность", - подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, спикер обратила внимание, что редакция основного закона 1993 года была во многом "адаптацией западных практик". "Конституция-2020 - это российская национальная конституция", - убеждена она.