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Голосование по поправкам в конституцию
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Матвиенко назвала новую редакцию Конституции России абсолютно легитимной

Председатель Совета Федерации отметила, что это в полном смысле национальный документ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новая редакция Конституции РФ, принятая в этом году, абсолютно легитимна, это в полном смысле национальный документ. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что конституция 1993 года не получила абсолютной поддержки в ряде субъектов РФ. "Сегодня после внесения поправок и поддержки такого подавляющего большинства населения, пришедшего на голосование, можно говорить, что конституция-2020 имеет абсолютную легитимность", - подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, спикер обратила внимание, что редакция основного закона 1993 года была во многом "адаптацией западных практик". "Конституция-2020 - это российская национальная конституция", - убеждена она.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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