Матвиенко дала "исключительно положительную характеристику" работе правительства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно охарактеризовала работу кабинета министров в сложный период и назвала очень успешным отчет премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме, который состоялся в среду.

"Я считаю, что его [премьер-министра Михаила Мишустина] отчет в правительстве был очень успешным. Серьезный, хороший доклад. Без мелочевки, без заигрывания, без эмоций, без общих слов. Абсолютное понимание того, где мы находимся, в каком положении находятся те или иные отрасли", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Она назвала незавидными те условия, в которых новое правительство начало работать. "Я даю исключительно положительную характеристику правительству, но это начало пути. Поэтому не должно быть никакого шапкозакидательства. Нужно понимать, что впереди предстоит главная работа по посткризисному развитию страны. Но то, как мы прошли эту острую стадию кризиса, считаю, что это огромная победа. Мы прошли очень достойно, очень уверенно", - сказала Матвиенко.

Сенатор отметила, что парламент имеет полномочия контроля за деятельностью исполнительной власти. "Мы стараемся эти полномочия эффективно реализовывать. Мы, несмотря на разделение властей, на разные полномочия, в ежедневном режиме взаимодействуем с министерствами, ведомствами, правительством", - сказала спикер СФ.

Она подчеркнула, что в Совфеде очень много форматов постоянного взаимодействия с кабмином. "Наша цель - не просто придираться, находить искусственно какие-то моменты для критики, нет. Наша цель - вести честный, открытый для общества, в том числе критичный, диалог по тем вопросам, на которые, как мы считаем, есть замечания. Мы не просто критикуем, мы формируем свои предложения", - сказала Матвиенко, добавив, что иногда представители правительства обижаются на сенаторов.

"Мы не ангажированы, мы не политизированы. Мы палата регионов, мы поднимаем те вопросы, которые волнуют наших граждан, которые поднимают субъекты Федерации", - заключила председатель верхней палаты парламента.