Жириновский утверждает, что убеждал Фургала временно сложить полномочия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг в своем Telegram-канале рассказал, что предлагал экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу временно сложить полномочия на период проведения расследования в отношении него.

"До последнего мы старались спасти его от тюрьмы. Я предлагал варианты, как избежать жесткого сценария. Пусть Сергей Иванович временно сложит полномочия, только на период расследования, а обязанности губернатора временно будет исполнять другой человек", - говорится в размещенном в канале сообщении.

По словам лидера ЛДПР, для этого Фургал "должен был прибыть в Москву на неделю раньше [своего задержания], но из-за смерти брата задержался в Хабаровске". "В итоге мы смогли добиться лишь того, чтобы по крайней мере регион был сохранен за нами, за оппозиционной партией ЛДПР, которая и выдвигала Фургала", - добавил он.

В ответ на обвинения в том, что партия якобы бросила Фургала, Жириновский напомнил, что ЛДПР открыто поддержала жителей края, которые вышли на улицу "защищать свой выбор". "Сейчас в Хабаровский край будут направлены дополнительные деньги, премьер-министр [Михаил Мишустин] и президент [Владимир Путин] лично обещают помогать Хабаровскому краю", - подчеркнул Жириновский, приписав это к заслугам ЛДПР.

В среду Жириновский, выступая на заседании Госдумы, заявил, что Фургал до своего задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.