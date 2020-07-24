Эксперт: протесты в США серьезно ставят вопрос о шансах Трампа на выборах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Продолжающиеся с конца мая массовые протесты в Соединенных Штатах ставят под угрозу успех президентской компании Дональда Трампа. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС высказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Никто не прогнозировал, что могут быть такие вспышки, взрывы, такой массовый психоз, который продолжается достаточно длительное время. Понятно, что это вносит специфику в избирательную кампанию и портит вообще всю картину для действующего президента США Дональда Трампа, которая раньше выглядела более благоприятной. Но наслоение новых факторов, связанных с эпидемией и массовыми протестами, полностью изменило и фокус этой кампании, для него, прежде всего, и поставило вопрос о его реальных перспективах на выборах в ноябре", - сказал он. По мнению эксперта, протестная активность в США затмила избирательную кампанию.

Гарбузов указал, что Трампу плохо удается сдерживать и протестную, и эпидемиологическую вспышки. "Демократы также подыгрывают этому, поддерживают эти волнения, которые практически везде переходит в погромы. Это не только мирные шествия, демонстрации. Надо понимать, что сейчас демократы делают ставку на Джо Байдена, но до того, как он выиграл праймериз и ему удалось обойти Берни Сандерса, были очень сильны левые течения в демократической партии", - продолжил он.

Аналитик отметил, что поляризация американского общества заметна именно в том, как за последние годы республиканцы сдвинулась сильно вправо, а демократы - влево. "Радикализация политической конструкции приводит к радикализации политической атмосферы в США. Сегодня она очень наэлектризована в этом плане", - подчеркнул американист.

По его словам, левые лозунги на шествиях перекликаются с тем, что за последние годы Демократическая партия США обзавелась довольно сильным левым крылом. "Это левое крыло, которое возглавлял и будет возглавлять Сандерс, достаточно радикально. Этот радикализм присутствует на американской улице, на американских площадях. Он требуется американским демократам, чтобы выйти к ноябрю с надеждой на победу, а потом этот радикализм им не будет нужен", - уверен аналитик.

Перспективы протестов

Эксперт указал, что нынешнюю протестную активность часто сравнивают по масштабам и степени влияния на американское общество с бунтами 60-х годов в темнокожих "гетто". Однако, по его мнению, важным различием является то, что тогда протесты направлялись организациями, некоторые из которых были ультрарадикального толка и имели вооруженные отряды. "Тогда ситуация была намного взрывоопаснее. Но тогда администрация Линдона Джонсона нашла способ справиться с радикалами. Сегодня это движение носит более спонтанный стихийный характер с элементами организации через интернет", - уточнил он.

Гарбузов напомнил, что тогда власти США попыталась ответить на этот вызов путем комплекса внутренних мер "Великое общество". Он предполагал социальные реформы для искоренения бедности и расовой сегрегации. Эксперт считает, что тактически это имело успех, однако впоследствии это привело к еще большей дезинтеграции чернокожего населения. "У черной общины сформировалось иждивенческое отношение, черные воспринимали это как плату американского государства за прошлые грехи белых. Они стали воспринимать это как должное и требовать большего, но это приводило к тому, что на все эти пособия и программы им удавалось жить, не работая", - пояснил он.

По его мнению, такая поведенческая модель копировалась представителями этой общины, из-за чего многие были лишены внутренней мотивации к труду и получению образования. "К сожалению, американское государство, пытаясь десятилетиями решить эти проблемы, не нашло из них выхода. Чернокожие до сих пор не интегрированы в американское общество, и как только возникает такой случай, как с Джорджем Флойдом, взрывается вся чернокожая община", - добавил эксперт.

Тем не менее, из текущего обострения протестной активности нет другого выхода, кроме новых уступок, отмечает он. "Это не решит проблему, но ослабит напряженность", - заключил Гарбузов.

Антирасистские акции в США

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью Флойда 25 мая, после чего по многим городам США прокатились массовые акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и грабежами. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводили комендантский час.

В некоторых случаях вандализм проявлялся в отношении монументов видным руководителям Конфедерации. Были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) в Портленде (штат Орегон).

В среду Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который обязывает демонтировать все 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов, а также памятники тем, кто выступал в защиту рабства на территории страны.