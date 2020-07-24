МИД РФ: возобновление авиасообщения ускорит возвращение застрявших за рубежом россиян

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возобновление с 1 августа международного авиасообщения России с рядом стран позволит ускорить процесс возвращения российских граждан, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Консульского департамента МИД РФ, размещенном в пятницу на странице в Facebook .

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"Это решение также позволит ускорить возвращение российских граждан из-за рубежа", - отметили в департаменте.

В пятницу правительство России приняло решение возобновить с 1 августа международное авиасообщение, прекращенное 27 марта из-за пандемии коронавируса. Пока полеты разрешат в Великобританию, Танзанию и Турцию.

С начала апреля действует механизм по вывозу на родину спецрейсами граждан РФ, застрявших в других странах из-за пандемии. Им воспользовались более 60 тыс. человек.