В Госдуме считают, что позиция ФРГ об участии России в G8 связана с трениями с США

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Заявления Германии о невозможности возвращения России к формату G8 направлены не столько против РФ, сколько против США. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Позиция главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности возвращения России к формату G8 больше, на мой взгляд, продиктована ухудшающимися отношениями Берлина с Вашингтоном. Это заявление не сколько против Москвы, сколько, скорее, против предложения [президента США Дональда] Трампа", - отметил Слуцкий.

Он также напомнил, что ранее канцлер Германии Ангела Мергель отказывалась "под формальным предлогом" принимать участие в саммите G7, который должен пройти в США.

"Что касается нашей позиции, то возращение России к формату G8 - это не самоцель, тем более на условиях шантажа по крымскому вопросу. Более эффективно проводится межгосударственное взаимодействие в рамках G20 (и на это также обратил внимание Маас), а неформальный клуб "Большой семерки" все более устаревает", - отметил Слуцкий. По его словам, германские партнеры "признают, что без России невозможно разрешить самые ключевые вопросы международной повестки". В связи с этим, уверен депутат, сегодня важен сам факт диалога и его продолжение, а "не форматы и формы".

26 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ. Такое мнение он высказал в интервью для газеты Rheinische Post.