Эксперт считает, что задержание россиян организовали для пиар-эффекта перед выборами

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Задержание в Минске граждан России имеет своей целью достижение пиар-эффекта для избирательной кампании действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и вряд ли приведет к долгосрочным последствиям. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он выразил надежду на то, что "погоня за политическими очками" не зайдет дальше и не приведет к экстрадиции части задержанных россиян на Украину. "Я думаю, надеюсь по крайней мере, что эта ситуация не ведет никуда, кроме как к достижению пиар-результата, который необходим президенту Белоруссии Александру Лукашенко в выборной кампании", - сказал он.

В Минске, по мнению эксперта, пользуются тем, что Россия ради сохранения дружбы с белорусским народом пока не позволяла себе опрометчивых действий в ответ на уже звучавшие ранее резкие высказывания в ее адрес и рассчитывают на сдержанную реакцию и в этом случае.

Аналитик подчеркнул, что у Минска не было никаких оснований задерживать россиян. "Они абсолютно с полным правом по своим документам въехали на территорию Белоруссии, с собой не имеют ничего запрещенного - оружия или еще чего-либо", - пояснил собеседник агентства.