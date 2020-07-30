Посол РФ заявил, что задержанные россияне имели разрешение на работу в Белоруссии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии граждане России при пересечении границы предъявили сотрудникам погранслужбы документы, дающие право вести трудовую деятельность в стране. Об этом сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире Первого канала.

"Партнером для этих людей выступал гражданин Республики Беларусь. Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которых посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основания вести рабочую деятельность на территории республики", - сказал он.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков. МИД Белоруссии запросил у российского посла Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия россиян в республику. В министерство также пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского "с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины". По итогам встречи стороны договорились усилить контроль на общей границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. По его словам, Москва не признает украинское гражданство части задержанных. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии Песков назвал спекуляциями.