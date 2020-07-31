Песков: правительство по поручению Путина предложит проекты законов по важным проблемам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Предложения об изменении законов после принятия поправок к конституции должны в первую очередь касаться наиболее важных аспектов, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 декабря представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в конституцию поправок. Как сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, состоявшейся 3 июля.

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов, по какому принципу кабинет министров должен сформировать предложения с учетом весьма значительного количества идей, Песков подчеркнул, что "по принципу наибольшей целесообразности и актуальности". "Будут работать юристы, специалисты, анализировать, что действительно важно, а что нет, насколько это соответствует целям развития", - пояснил представитель Кремля. По его мнению, "именно это может и должно быть критерием".