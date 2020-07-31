Посольство РФ в Белоруссии получило разрешение на посещение задержанных россиян

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Белоруссии получило от властей республики официальное разрешение на посещение задержанных россиян.

Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии

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"Посольство России проинформировано главным консульским управлением МИД Беларуси о получении официальных документов из Следственного комитета Республики Беларусь, в соответствии с которыми согласовано посещение руководителем консульского отдела посольства задержанных российских граждан", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Как ожидается, российские дипломаты посетят задержанных уже в пятницу.