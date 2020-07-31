В ГД считают, что вручение конституции при выдаче паспорта повысит правовую грамотность

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вручение экземпляра Конституции РФ при получении российского паспорта повысит правовую грамотность граждан, считает председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это повысит правовую грамотность [граждан]. <...> Это своего рода способ через торжественную обстановку напомнить, что существует основной закон страны, который надо знать и соблюдать", - сказал он в пятницу радиостанции "Говорит Москва".

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ.