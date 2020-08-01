Захарова назвала бесконечной фантазией утверждения о взрывах в самолете Качиньского

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Утверждение польской правительственной подкомиссии о том, что взрывы на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году произошли из-за заложенного во время ремонта в России тротила, является бесконечным фантазийным процессом. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Читаю неделю различные перепевы о том, что польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что "тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России", - написала дипломат в Facebook. - Это "повторное расследование" с его "промежуточными результатами" стали настоящей Йокнапатофой (имеется в виду придуманный Фолкнером округ на юге США - прим. ТАСС) современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс".

В этой связи Захарова призвала прочесть расшифровку переговоров пилотов польского борта.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить воздушное судно. Оно несколько метров не дотянуло до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. Погибли все 96 человек на борту.