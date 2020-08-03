В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты обсудили состояние и перспективы двусторонних российско-белорусских отношений. "Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России, - информировали в министерстве. - С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".

РФ настаивает на объективном расследовании обстоятельств задержания россиян в Белоруссии и призывает как можно скорее их освободить. В российском министерстве подчеркнули, что Россия "никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии", которая является ближайшим другом и союзником Москвы. "Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", - подчеркнули в дипведомстве.