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МИД России осудил удары ВВС Израиля по территории Сирии

В дипведомстве призвали обе страны к сдержанности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия решительно осуждает удары ВВС Израиля по сирийской территории и призывает обе страны к сдержанности. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с израильскими ударами по Сирии.

"Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьезную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией. Предостерегаем израильское руководство от повторения подобных шагов, чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона. Выражаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ также призвали обе стороны "проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности".

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