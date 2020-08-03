Израиль поразил военные цели сирийской армии в ответ на взрывчатку на границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Израильские истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты поразили в понедельник военные цели сирийской армии на юге Сирии в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ночь на понедельник израильские военные предупредили попытку разместить взрывное устройство в южной части Голанских высот. В ответ некоторое время назад истребители, боевые вертолеты и летательные аппараты поразили военные цели на юге Сирии, принадлежащие сирийским вооруженным силам. В число пораженных целей вошли наблюдательные пункты и системы сбора разведданных, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах сирийских вооруженных сил", - говорится в сообщении. В пресс-службе указали, что "Армия обороны Израиля считает сирийское правительство ответственным за любую активность на сирийской земле и продолжит решительно действовать против любого нарушения израильского суверенитета.

В понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в Кнессете (парламенте) перечислил последние инциденты в области безопасности на границах с Сирией 3 августа и Ливаном 27 июля, а также запуск ракеты из сектора Газа 2 августа и заявил, что Израиль нанесет удар в ответ на любое нападение на него. "Этот принцип применим ко всем, кто нас атакует", - продолжил премьер и отметил, что Израиль "не отдыхает ни секунды", "когда речь идет о безопасности".

В ночь на 3 августа четыре боевика, устанавливавших взрывные устройства у забора безопасности на Голанских высотах у границы с Сирией, были убиты в результате удара израильских военных, заявила армейская пресс-служба. Вечером 2 августа палестинские радикалы из Газы выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", в ответ израильские истребители атаковали военные цели движения ХАМАС в секторе. 27 июля армейская пресс-служба сообщила, что военные предотвратили проникновение группы вооруженных боевиков в районе границы с Ливаном, указав, что израильские подразделения "открыли огонь по террористам", применяя "стрелковое оружие, пулеметы, танк, а также маскировку местности дымом".

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана незаконной по резолюции 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.