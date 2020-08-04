Эксперт считает, что Белоруссия больше нуждается в России, чем наоборот

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Белоруссия в не меньшей степени зависит от РФ, чем наоборот, а с экономической точки зрения Минск больше заинтересован в развитии отношений с Москвой. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Николай Межевич, комментируя тезисы, прозвучавшие в ходе обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к парламенту и народу.

"Меня смутил тезис о том, что Россия очень нуждается в Белоруссии. Этот тезис правильный, но ведь Белоруссия нуждается в России не меньше, - сказал он. - Если говорить об экономическом аспекте, то, естественно, Белоруссия больше нуждается в России и российском рынке, нежели наоборот. И это признают белорусские чиновники, белорусская оппозиция не любит этот тезис, но тоже его признает".

Эксперт обратил внимание на то, что такая ситуация, когда менее крупная экономика нуждается в более развитой, характерна для всего мира, в частности это видно на примере Чехии и Германии. Межевич также обратил внимание на слова Лукашенко о том, что российско-белорусские отношения отныне стали не братскими, а партнерскими. Это, по мнению специалиста, "с трибуны прозвучало эффектно". "Но я бы хотел напомнить, что братские отношения подразумевают товарно-денежный обмен. Братья выручают друг друга деньгами, скажем так, дают кредиты, совместно инвестируют, но кошелек у каждого свой, поэтому я думаю, что братские отношения между нашими странами как были, так и продолжатся, - добавил собеседник агентства. - Если Лукашенко имеет в виду, что партнерские отношения подразумевают большую строгость во взаимодействии, то это, наверное, не вызывает никаких возражений в Москве. Будем считать, будем договариваться".

Эксперт полагает, что у Лукашенко хорошие шансы на победу на предстоящих 9 августа выборах президента республики. В случае переизбрания нынешнего главы белорусского государства, отметил Межевич, вектор белорусской внешней политики едва ли претерпит серьезные изменения.

"Он будет работать с тем, с кем будет выгодно, хоть с Россией, хоть с Китаем, хоть с Новой Зеландией. Другой вопрос, что в современном мире экономические проекты очень часто завязаны на политические сюжеты, - резюмировал специалист. - И это относится ко всем странам, и когда Китай приходит в Белоруссию, это не только дружба, но и большая политика. Не только средний по размерам бизнес, но и очень большая политика".