В МИД России назвали недопустимыми заявления замгоссекретаря США о помощи РФ талибам

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заявление первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна о том, что Россия может быть причастна к предоставлению ресурсов движению "Талибан" (запрещено в РФ) для нападения на американских солдат, недопустимо. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, в министерстве обратили внимание на сделанный Бигэном недавно на слушаниях в Сенате США комментарий о том, что любое предположение о "причастности России или какой-то части российского правительства" к предоставлению ресурсов боевикам "Талибана" будет иметь самые серьезные последствия. "Считаем подобного рода заявления безответственными и недопустимыми для высокопоставленного представителя любого государства", - подчеркнул Зайцев.

Дипломат напомнил, что США постоянно выдвигают безосновательные обвинения в адрес РФ. Он указал на то, что заявления о сотрудничестве российских спецслужб с талибами являются ложью, не требующей комментариев.

"Вопрос даже не в том, что подобные заявления американских официальных лиц - это плод разбушевавшегося воображения тех в Вашингтоне, кто стремится обрушить наш двусторонний диалог, буквально зацементировать системный вызов России как государству, - резюмировал Зайцев. - Не менее опасно другое: под удар, под вопрос ставится сама логика взаимодействия на афганском направлении".