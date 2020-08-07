Депутаты Госдумы будут работать наблюдателями на выборах в Белоруссии в рамках миссии СНГ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Трое депутатов Госдумы отправятся в пятницу в Белоруссию для участия в наблюдении за ходом президентских выборов в рамках миссии СНГ. Об этом ТАСС сообщил один из членов думской депутации, член фракции "Единая Россия" Артем Туров.

"Сегодня будем выезжать. Завтра у нас ряд мероприятий в рамках исполкома СНГ. Будем включаться в работу", - сказал он. "Мы едем как депутаты Госдумы, но мы будем работать в рамках миссии СНГ", - добавил парламентарий.

Он уточнил, что от Госдумы всего, включая него, поедут трое депутатов. В Минск также отправятся депутаты Павел Шперов (ЛДПР) и Сергей Крючек (фракция "Справедливая Россия"). Изначально планировалось, что среди наблюдателей от Думы также будет член фракции КПРФ Казбек Тайсаев, однако он не сможет вылететь. "Он заболел, не будет участвовать в делегации", - пояснил Туров.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.