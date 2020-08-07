В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Лукашенко

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко говорит о том, что лидеры уважают друг друга и дорожат отношениями двух стран. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Это говорит о доверии и все-таки о том, что это два человека, которые понимают, что за ними стоят страны, которые очень дорожат отношениями между собой", - сказал Калашников. Он в очередной раз заметил, что России не выгоден какой-либо разлад в отношениях между руководством двух государств.

"Это говорит о доверии, о том, что все будет нормально", - продолжил глава комитета. По его словам, ситуация с задержанием группы россиян в Белоруссии была "кем-то спровоцирована".

Как сообщила ранее в пятницу пресс-служба Кремля, Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами. В Кремле отметили, что в ходе разговора была "выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран". Путин заявил Лукашенко, что РФ заинтересована в сохранении стабильной ситуации и спокойном проведении выборов в Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.