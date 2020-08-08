Захарова: невозможно оценить прозрачность выборов в Белоруссии до того, как они состоятся

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не может оценивать прозрачность президентских выборов в Белоруссии до того, как они состоятся. Она также обратила внимание, что в республике работает группа наблюдателей из разных стран, которые должны будут дать свою оценку выборного процесса.

"Я не могу оценивать прозрачность выборов до того, как они состоялись, - сказала Захарова на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". - Во-вторых, там есть группа наблюдателей из разных стран, которые только и должны делать, что оценивать весь процесс выборов".

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия много лет ставит в ОБСЕ и других международных структурах вопрос о необходимости разработки свода правил, общих критериев для оценки прозрачности выборного процесса. "Сколько людей - столько и мнений, сколько политических партий - столько будет недовольств или, наоборот, положительных оценок. Как можно, не имея четкого критерия, говорить о том, что это было более прозрачно, а здесь - менее прозрачно или совсем непрозрачно", - добавила Захарова.

Дипломат отметила, что заключения экспертов, наблюдателей должны основываться на общих правилах. "Мы, безусловно, как внешнеполитическое ведомство отслеживаем эту ситуацию, будем давать оценку, исходя из работы наблюдателей. Но все это будет делаться после выборов", - резюмировала Захарова.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование, в котором уже приняли участие более 32% избирателей. На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.