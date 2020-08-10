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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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В МИД РФ заявили, что Минску удалось не допустить эскалации ситуации после выборов

В ведомстве сообщили, что в Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в республике

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минску удалось не допустить опасной эскалации ситуации, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные акции протеста после президентских выборов. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

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"В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации", - подчеркнули в дипведомстве.

Россия рассчитывает, что сделанный народом Белоруссии выбор будет способствовать укреплению дружбы между двумя братскими странами и позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач, говорится в комментарии.

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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