В МИД РФ заявили, что Минску удалось не допустить эскалации ситуации после выборов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минску удалось не допустить опасной эскалации ситуации, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные акции протеста после президентских выборов. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"В Москве внимательно следили за развитием событий по ходу всей избирательной кампании в Белоруссии, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования, власти сумели не допустить опасной эскалации ситуации", - подчеркнули в дипведомстве.

Россия рассчитывает, что сделанный народом Белоруссии выбор будет способствовать укреплению дружбы между двумя братскими странами и позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач, говорится в комментарии.