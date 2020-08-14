Журавлев стал лидером среди вице-спикеров Совфеда по доходам за 2019 год

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Костромской области Николай Журавлев задекларировал по итогам 2019 года доход в размере около 8,7 млн рублей и стал лидером по доходам среди вице-спикеров Совета Федерации. Это следует из сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованных в пятницу на официальном сайте верхней палаты российского парламента.

Согласно декларации, в его собственности находятся шесть земельных участков, жилой дом и три квартиры. Кроме этого, у сенатора в пользовании находится одна квартира, еще двумя пользуется его несовершеннолетний ребенок. В собственности у вице-спикера имеется автомобиль Mercedes Benz.

На втором месте по уровню дохода среди вице-спикеров находится Юрий Воробьев. Его доход по итогам 2019 года составил около 6,7 млн рублей (по итогам 2018 года - 6,3 млн рублей). Сенатор задекларировал доход своей супруги, который составил 535,8 млн рублей (в 2018 году - около 140 млн рублей). Кроме того, в собственности сенатора находятся три земельных участка и два дома, а также автомобиль Range Rover, мотоцикл Harley Davidson и снегоход Yamaha.

На третьей позиции по уровню дохода оказался первый вице-спикер Николай Федоров с доходом около 6,5 млн рублей. Он также указал доход супруги, который составил более 755 тыс. рублей.

Вице-спикером с самым маленьким доходом вновь оказался Андрей Турчак. Его доход по итогам 2019 года составил около 5,4 млн рублей. Задекларированный доход супруги сенатора составил 123 млн рублей (в 2018 году - чуть более 59 млн рублей). В собственности Турчака значатся земельный участок, три квартиры (две последние - в совместном владении с супругой, третья - 1/3 доли). Транспортом никто из членов семьи не имеет.