Никто из россиян, находящихся в столице Мали, не пострадал

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Никто из россиян, находящихся сейчас в столице Мали городе Бамако, не пострадал в результате нынешних событий, вызванных военным мятежом. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве РФ в Мали и Нигере.

"Все были предупреждены о необходимости проявлять повышенную осторожность, - отметил работник российской миссии. - Все находятся сейчас в своих домах в безопасности". Касаясь общей ситуации в Бамако, собеседник ТАСС отметил, что обстановка в городе в целом спокойная. Во вторник, по сообщению малийских новостных порталов, в Бамако был разграблен ряд государственных учреждений.

Согласно имеющейся у ТАСС информации, на текущий день в Бамако находятся около 100 граждан России. Это сотрудники посольства, а также те, кто имеет вид на жительство. "Российских туристов в Бамако и Мали сейчас нет", - заметил дипломат.

Вывозной рейс из Бамако с россиянами, которые были вынуждены находиться на территории Мали и Нигера из-за ограничительных мер в связи с пандемией, был совершен 8 июля. Страну на российском самолете покинули 65 граждан РФ.