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Военный мятеж в Мали

Косачев заявил, что Россия будет наблюдать за событиями в Мали, не вмешиваясь

Любые перевороты чреваты непредсказуемыми последствиями, поскольку нарушается конституция, отметил сенатор

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Позиция России относительно ситуации в Мали, где на военной базе близ столицы произошел мятеж, - не вмешиваться и наблюдать за развитием событий, сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Любые перевороты, на мой взгляд, чреваты непредсказуемыми последствиями, поскольку нарушается конституция. Да, некоторые из них заканчиваются реальной сменой власти, но исход всегда определяет народ, либо поддерживая их инициаторов, либо отказывая им в такой поддержке. Поэтому позиция России - не вмешиваться, наблюдать за развитием событий и обеспечивать защиту российских интересов, прежде всего жизни и безопасности наших граждан", - пояснил сенатор, комментируя ситуацию в Мали.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил ТАСС, что Россия внимательно следит за ситуацией в Мали и рассчитывает, что она не отразится на традиционно дружественных отношениях Москвы и Бамако.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичМалиРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичВоенный мятеж в Мали
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