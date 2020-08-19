Посольство России предупредило об обострении криминогенной обстановки в столице Мали

РАБАТ, 19 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Социально-политическая и криминогенная обстановка обострилась в столице Мали, Бамако. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду вечером в дипмиссии.

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"Посольство располагает сведениями об обострении социально-политической и криминогенной обстановки в Бамако, рекомендует российским гражданам, проживающим и работающим в Республике Мали, временно воздержаться от посещения столицы и ее пригородов без крайней необходимости, оставаться бдительными и избегать скопления людей", - отметил собеседник агентства.

Дипломат призвал следить "за новостной лентой посольства в социальных сетях, сайтом МИД России и предстоящим брифингом официального представителя министерства М. В. Захаровой в четверг 20 августа".

"На вечер 19 августа сведений о пострадавших российских гражданах посольство не имеет", - подытожил собеседник ТАСС.