Эксперт назвал диалог единственным способом решения конфликта в Белоруссии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Протесты в Белоруссии не прекращаются, поскольку их участники не видят встречного движения со стороны власти, при этом выход на диалог представляется единственным способом решения сложившегося конфликта, однако сами по себе уличные акции тоже не предлагают выхода из ситуации. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Николай Межевич.

При этом аналитик обратил внимание, что людям, которые сейчас скептически относятся к власти, необходимо задаться вопросом о будущем страны в случае исполнения их политических требований. "Этот лидер плох, с их точки зрения. А какой лидер нам нужен, какая власть нам нужна, какое государственное конституционное устройство нам нужно? Разговор о том, что давайте на первом этапе просто добьемся того, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко ушел, а потом будем думать, предлагать и обсуждать, это лукавство", - указал он, добавив, что при аналогичных сценариях в других странах протесты "эволюционировали, радикализировались и приходили совсем не туда".

"Способ закрепить свою позицию у любой власти, которая оказалась в подобной ситуации, заключается в том, чтобы попытаться структурировать своих оппонентов, разделить на некие группы, попробовать найти в этих группах своих если не сторонников, то по крайней мере тех противников или тех оппонентов, с которыми разговор возможен", - добавил Межевич.

Число протестующих в республике не растет, но и не уменьшается, отметил эксперт. "Мы видим некое замораживание ситуации. Почему, собственно, протесты остаются? Потому что никакого встречного движения власть не делает", - констатировал он.

В связи с этим, по мнению Межевича, задача здравомыслящей оппозиции в Минске - подумать, в каких формах можно было бы принимать решения об изменениях, чтобы "Беларусь не пошла украинской дорогой".

"Я бы отметил, что в рядах власти есть люди, которые готовы идти на определенные, даже весьма масштабные реформы. Но сегодняшний политический климат в Минске <...> плох и для тех, кто выступает за разумный, спокойный, центристский подход к решению проблемы, - отметил аналитик. - Условно говоря, одни хотят перейти к силовому захвату власти, указывая на действия властей, в ряде случаев вызывающие определенные вопросы. Другие, я имею в виду саму власть, готовы подавлять любые протесты в ортодоксальной, жесткой форме, и мы это тоже видим. Очень трудно сейчас выходить на диалог, но, как это ни грустно, другого пути нет".

Недоверие Координационному совету

При этом эксперт отметил, что Координационный совет белорусской оппозиции в том виде, в котором он существует сейчас, скомпрометировал себя как сторона переговоров. Он напомнил о ситуации с программой экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая была опубликована на ее сайте, а затем быстро удалена. По словам Межевича, документ предполагал "дикую приватизацию" и дерусификацию "в таком варианте, что Прибалтика в 1991 году на нее бы не пошла".

"Вот после того, как эту программу сначала приняли, повесили, потом убрали, <...> после этого разговор с Координационным советом представляется очень сложным", - резюмировал аналитик.

Межевич также акцентировал внимание на необходимости в этой ситуации выслушать мнения различных политических сил внутри страны, в том числе позиции отдельных депутатов парламента.

Запоздалая реформа конституции

Комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости обновить конституцию республики, Межевич указал на несвоевременность такой инициативы. Эксперт сравнил эту ситуацию с кораблем, недостатки которого можно было бы устранить, когда его плавание проходило стабильно.

"А теперь мы видим другую ситуацию: корабль уже натолкнулся на рифы, может, не смертельные, но на рифы. И вот сейчас, когда в машинном отделении хлещет вода, когда единственный компас отвалился и укатился, капитан призывает команду начать, так сказать, мозговой штурм на тему, как жить дальше. Несколько поздновато", - отметил Межевич.