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Кризис в Белоруссии

Кремль рассчитывает, что журналисты КП в Белоруссии вскоре смогут вернуться к работе

Ранее трех журналистов этой газеты задержали в Белоруссии на митинге во время исполнения ими должностных обязанностей

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что задержанные на митинге в Белоруссии журналисты газеты "Комсомольская правда" (КП) в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о трех журналистах этой газеты, задержанных в Белоруссии на митинге во время исполнения ими должностных обязанностей.

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Песков напомнил, что "журналисты должны выполнять свои функции и никто не должен им мешать, журналисты должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае - с белорусскими законами, обладать необходимой аккредитацией".

"В этом случае все было выполнено, поэтому мы надеемся, что эти журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность", - сказал представитель Кремля.

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БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКризис в Белоруссии
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