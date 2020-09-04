Володин назвал дело против депутатов Рады ударом по диалогу в "нормандском формате"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Возбуждение уголовного дела против депутатов Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), посетивших Москву в марте, является ударом по парламентскому измерению "нормандского формата". Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это удар по парламентскому измерению "нормандского формата" и попытка сорвать этот диалог", - цитирует Володина думская пресс-служба. По его мнению, в таком случае противники урегулирования ситуации в Донбассе должны привлечь к уголовной ответственности президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он "сам участвует в выработке договоренностей в "нормандском формате" на уровне глав государств".

Председатель нижней палаты выступил за продолжение межпарламентского диалога в "нормандском формате" после окончания пандемии коронавируса. "Мы считаем, что этот диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата" нужен, после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием в том числе депутатов Франции и Германии", - отметил он.

Возвращаясь к встрече российских и украинских депутатов в марте, политик назвал приезд коллег из Верховной рады "мужественным, ответственным шагом". "Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию минских соглашений. Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт", - подчеркнул Володин.

Спикер также призвал парламентские структуры стран Евросоюза "дать соответствующую оценку действиям Киева". "Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе", - заключил Володин.

Дело против украинских парламентариев

Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело в отношении группы депутатов Верховной рады от ОПЗЖ по статье "государственная измена".

В марте этого года депутаты ОПЗЖ посетили Москву, где состоялись встречи с российскими парламентариями. Тогда же глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели переговоры. Затем Володин и Медведчук обсудили в Кремле с президентом России Владимиром Путиным создание парламентского измерения "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина).

Позже в пресс-службе украинского парламента заявляли, что поездка депутатов Рады имела частный характер.