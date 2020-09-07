Постпред РФ в Вене: ситуация с Навальным выгодна противникам "Северного потока - 2"

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Алексея Навального выгодна тем, кто хочет помешать завершающей стадии строительства газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Подозрительное совпадение дела Навального и финальной стадии строительства "Северного потока - 2", закрытия которого отчаянно хотят некоторые государства. Я не люблю теории заговора, но очевидно, что трагические события с Навальным очень своевременны и полезны противникам СП2 ["Северного потока - 2"]", - написал Ульянов в Twitter.

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что германские военные токсикологи, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, будто он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".