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Госпитализация Алексея Навального

Постпред РФ в Вене: ситуация с Навальным выгодна противникам "Северного потока - 2"

Михаил Ульянов отметил, что не любит теории заговора, но считает подозрительным совпадение ситуации с Навальным и финальной стадии строительства "Северного потока - 2"

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Алексея Навального выгодна тем, кто хочет помешать завершающей стадии строительства газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Подозрительное совпадение дела Навального и финальной стадии строительства "Северного потока - 2", закрытия которого отчаянно хотят некоторые государства. Я не люблю теории заговора, но очевидно, что трагические события с Навальным очень своевременны и полезны противникам СП2 ["Северного потока - 2"]", - написал Ульянов в Twitter.

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что германские военные токсикологи, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, будто он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

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Госпитализация Алексея Навального
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