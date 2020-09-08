Лавров подпишет ряд соглашений на Кипре

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит с рабочим визитом Кипр. В столицу островного государства он прибудет из Дамаска.

Первый за восемь лет визит Лаврова в Дамаск. Война уступает место дипломатии?

Главу МИД на Кипре ждет весьма насыщенная программа. Российский министр проведет встречу не только со своим коллегой Никосом Христодулидисом, но также будет принят президентом республики Никосом Анастасиадисом, председателем Палаты представителей (однопалатного парламента) страны Димитрисом Силлурисом, а также лидерами основных кипрских политических партий.

Как ожидается, на переговорах будет обсуждаться в том числе ситуация в Восточном Средиземноморье, кипрское урегулирование, восстановление регулярных контактов и экономические последствия пандемии коронавируса.

Кроме того, в ходе визита Лаврова стороны подпишут ряд документов, среди которых протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Сторонам не сразу удалось определить новые условия соглашения, что стало необходимым после озвученного в марте этого года президентом России Владимиром Путиным предложения повысить ставки налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. В итоге 10 августа Кипр принял условия РФ, и представители финансовых ведомств двух стран внесли изменения в соглашение.

Удар по сотрудничеству

В преддверии визита МИД РФ указал на то, что пандемия не приостановила российско-кипрский диалог. Подтверждением этому стал ряд телефонных разговоров, состоявшихся как на министерском, так и на высшем уровне.

Однако практическое сотрудничество Москвы и Никосии ощутило на себе последствия неблагоприятной эпидемической обстановки. Так, по итогам первого полугодия 2020 года товарооборот между двумя странами сократился больше чем в два раза, на 52,1%. Еще сильнее пострадала туристическая отрасль: если в прошлом году Кипр посетили 860 тысяч россиян, то с начала 2020 года турпоток из России на остров остановился на отметке 40 тысяч.

В этой связи в российском дипведомстве подчеркнули, что преодоление экономических последствий пандемии "является первоочередной задачей" двух стран.

Нестабильная обстановка

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье резко обострилась. Это связано с инициативой Турции проводить разведку газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. И несмотря на негативную реакцию как кипрской стороны, так и европейских коллег, Анкара от буровых работ в Средиземноморье отказываться не планирует и обещает "не оставить без ответа" атаки на турецкие суда.