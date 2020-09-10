Суд на Сахалине оставил в силе решение о снятии Сергея Гусева с поста мэра Охи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сахалинский областной суд в четверг оставил без изменений решение Охинского городского суда о снятии с поста мэра Охинского района (самого северного городского округа на Сахалине) Сергея Гусева, в отношении которого было заведено административное дело за нарушение антикоррупционного законодательства.

"Решение суда первой инстанции осталось в силе. Наши доводы по поводу приобщения к суду копии документов суд не принял", - сообщил ТАСС Гусев после судебного заседания.

Бывший глава муниципалитета считает дело политическим. По его словам, он попытается обжаловать решение в кассационном суде во Владивостоке.

В середине мая инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда на территории Охинского городского округа поймали на незаконной охоте на уток тогда еще мэра муниципалитета Гусева с напарником. В начале июня Охинский городской суд рассмотрел административное дело и вынес Гусеву наказание в виде лишения права на охоту сроком на восемь месяцев. При этом в 2017 году Гусев уже привлекался к административной ответственности, тогда он также был лишен права на охоту, которое ему было возвращено в этом году.

В конце мая губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия. Причиной послужила не только незаконная охота главы городского округа, но и то, что жители муниципалитета якобы периодически выражали недовольство руководством района. В дальнейшем Гусева обвинили в нарушениях антикоррупционного законодательства и в неэффективной реализации программ развития городского округа, было заведено административное дело по статье о сокрытии имущества, банковских счетов и доходов от коммерческой организации. Сам Гусев утверждает, что в отношении него идет политическая травля в связи с его партийной принадлежностью - он представляет КПРФ.

Суд 18 июня вынес решение. Гусев был снят с должности мэра, которую он занимал с 2017 года, решение вступило в силу с момента его оглашения.