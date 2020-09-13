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Единый день голосования - 2020

Губернатор Костромской области проголосовал на выборах главы региона

Действующий глава региона отдал свой голос на участке №255, всего в области работают 552 избирательных участка

КОСТРОМА, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал в воскресенье на выборах главы региона. Ситников является кандидатом на выборах губернатора, свой голос он отдал на избирательном участке № 255 в средней школе № 5 в Костроме.

"Это гражданская позиция, я не помню, чтобы я за свою жизнь пропустил хотя бы одни выборы. От того, кого мы изберем, зависит, как в ближайшие пять лет будет жить народ, область, от этого зависит наше будущее", - сказал журналистам Ситников.

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На избирательном участке голосующим измеряют температуру, члены участковой комиссии и наблюдатели работают в масках.

В Костромской области проходят 108 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. Всего в пятницу открылись 552 избирательных участка, 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

В выборах главы региона участвуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), Валерий Ижицкий (КПРФ), а также кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Георгий Тащиев.

Ситников родился в Костроме в 1963 году. В 2008-2012 гг. являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области (переизбирался в 2015 году). 9 июня президиум генсовета "Единой России" поддержал выдвижение на посты руководителей регионов девяти действующих и врио глав субъектов РФ, в том числе и Ситникова.

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Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская областьЕдиный день голосования - 2020
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