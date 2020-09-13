Губернатор Костромской области проголосовал на выборах главы региона

КОСТРОМА, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал в воскресенье на выборах главы региона. Ситников является кандидатом на выборах губернатора, свой голос он отдал на избирательном участке № 255 в средней школе № 5 в Костроме.

"Это гражданская позиция, я не помню, чтобы я за свою жизнь пропустил хотя бы одни выборы. От того, кого мы изберем, зависит, как в ближайшие пять лет будет жить народ, область, от этого зависит наше будущее", - сказал журналистам Ситников.