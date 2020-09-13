Губернатор Костромской области проголосовал на выборах главы региона

КОСТРОМА, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал в воскресенье на выборах главы региона. Ситников является кандидатом на выборах губернатора, свой голос он отдал на избирательном участке № 255 в средней школе № 5 в Костроме.
"Это гражданская позиция, я не помню, чтобы я за свою жизнь пропустил хотя бы одни выборы. От того, кого мы изберем, зависит, как в ближайшие пять лет будет жить народ, область, от этого зависит наше будущее", - сказал журналистам Ситников.
На избирательном участке голосующим измеряют температуру, члены участковой комиссии и наблюдатели работают в масках.
В Костромской области проходят 108 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. Всего в пятницу открылись 552 избирательных участка, 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.
В выборах главы региона участвуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), Валерий Ижицкий (КПРФ), а также кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Георгий Тащиев.
Ситников родился в Костроме в 1963 году. В 2008-2012 гг. являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области (переизбирался в 2015 году). 9 июня президиум генсовета "Единой России" поддержал выдвижение на посты руководителей регионов девяти действующих и врио глав субъектов РФ, в том числе и Ситникова.