Избирком Севастополя попросит ЦИК решить вопрос продления работы КОИБ на весь срок выборов

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия обратится в Центризбирком РФ с просьбой решить технический вопрос, касающийся работы комплексов для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в течение всех дней выборов - сейчас их можно использовать только один день из трех, сообщил журналистам в воскресенье глава Севгоризбиркома Сергей Даниленко.

Ранее избирком сообщал, что в Севастополе одна из самых высоких в стране обеспеченность КОИБ, комиссии работают с ними не первый год. Однако в этом году, когда июльское голосование по вопросу о поправках в Конституцию и осенние выборы решено проводить в течение трех дней, выяснилось, что комплексы могут работать только один день, в остальное время голосование проводится в обычном режиме.

"Буду предлагать ЦИК подумать над этой задачей. Насколько я знаком с работой КОИБ, это связано с тем, что необходимо перепрограммирование, а это непростая задача, ее здесь делать невозможно. Система построена таким образом, что любое перепрограммирование возможно только у производителя", - рассказал Даниленко.

Он отметил, что все постоянные избирательные участки Севастополя (в этом году работает 180 таких площадок) обеспечены КОИБ. Все комплексы благополучно начали работу утром в воскресенье. "В условиях Севастополя, когда мы имеем 100-процентное, кроме временных участков, оснащение, хотелось бы иметь работающие КОИБ все дни голосования: это значительно облегчит работу членов комиссий и обработку результатов", - пояснил Даниленко.

По данным избиркома, общее число избирателей в городе немногим выше 327 тыс. человек, явка на 12:00 составила 38,23%. При этом итоговая явка на прошлых выборах главы города составила 34,2% - таким образом, показатель прошлых выборов уже превышен. Однако в этом году голосование впервые длится три дня и завершится в 20:00 воскресенья (время совпадает с московским).

В Севастополе проходят выборы губернатора, довыборы в заксобрание города и муниципальные кампании. На выборы губернатора в Севастополе зарегистрированы шесть кандидатов: член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).