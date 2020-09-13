Эксперты: онлайн-голосование необходимо распространить на все уровни выборов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование в РФ проходит прозрачно, с соблюдением основных требований, этот формат необходимо распространить на все уровни выборов. Такое мнение высказали эксперты на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

"Я уверен, что выборы в отношении дистанционного электронного голосования прошли чисто, прозрачно. И мы выступаем за то, чтобы дистанционное электронное голосование распространялось на все уровни выборов в РФ", - сказал директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников

Он также выразил надежду, что в 2021 году выборы депутатов Государственной думы пройдут с использованием электронного дистанционного голосования. "Это увеличит явку на выборах, но самое главное - исключит возможность любых нарушений. Я как представитель экспертного сообщества считаю, что те транзакции, которые происходят в интернете через портал государственных услуг на выборах... здесь не может быть никаких нарушений. Голос, который гражданин отдает через портал госуслуг, учитывается единожды, он не может быть подменен. Это главное, что есть в технологии", - сказал эксперт.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в свою очередь высказал мнение, что "Россия встала на путь электронной демократии, электронные выборы в стране будут наращивать свой объем". "Боевое крещение прошлого года с учетом опыта этого года по организации электронных выборов прошло отлично. Те требования, которые предъявляются как к онлайн, так и к офлайн-выборам, были соблюдены", - сказал он.

На дополнительных выборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях используется технология дистанционного электронного голосования. Онлайн-голосование стартовало в 08:00 мск 11 сентября и продлится до 20:00 мск 13 сентября. Явка по состоянию на вечер субботы в обоих регионах составила около 80%. Всего в списки были включены 31 568 человек.