Москалькова надеется, что в Белоруссии появится институт омбудсмена

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на появление в Белоруссии института омбудсмена, что позволит улучшить коммуникацию по вопросам защиты прав россиян в этой стране.

"Мы работаем в отношении каждого человека, который считает, что его права нарушены, индивидуально [в Белоруссии]. И мне было бы легче работать со своим коллегой - уполномоченным по правам человека, но такого нет в Белоруссии. И новая реформа, которая сейчас намечается в Белоруссии, в том числе парламентская реформа, конечно, вызывает оптимизм, если у них будет введен такой орган, как в России, уполномоченный по правам человека", - сказала Москалькова журналистам в воскресенье.

По ее словам, такой орган дает возможность получить президенту страны объективную информацию. "Важен диалог с гражданским обществом", - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что к ней "обращался ряд журналистов, которые были задержаны в Белоруссии". "Поскольку у меня нет коллеги уполномоченного, я обращалась напрямую к генпрокурору Белоруссии. Надо сказать, что реакция наступила. Мне было очень приятно получить благодарность в виде обращения журналиста Артема Важенкова, который был освобожден", - подчеркнула она.

В середине августа Москалькова обращалась к послу РФ в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой сообщить ей о причинах задержания и условиях содержания россиянина Важенкова и других российских граждан, задержанных в Белоруссии на фоне беспорядков. Позже Важенков был отпущен, как сообщал ТАСС его адвокат Антон Гашинский, уже находясь в России, он был госпитализирован в связи с полученными в изоляторе травмами.