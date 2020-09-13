В кол-центр ЛДПР поступило 77 сообщений о нарушениях на выборах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 70 сообщений о нарушениях на выборах получил кол-центр ЛДПР, в целом количество звонков ниже по сравнению с прошлым единым днем голосования. Об этом в воскресенье сообщил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов в пресс-центре ТАСС на площадке марафона "Ночь выборов".

"Наш кол-центр в основном более или менее ярких нарушений порядка 77 выявил. Конечно, количество звонков немножко меньше, чем в прошлом году. Пока мы не готовы сказать, с чем это связано", - сказал он. По его словам, первое место среди нарушений по-прежнему занимают вбросы избирательных бюллетеней.

Каргинов напомнил, что в этот раз голосование на выборах в регионах идет три дня. "Она [новая система] принесла некоторые корректировки для нас, для избирателей. Нам хотелось в конце подведения итогов посмотреть явку, насколько она различается с той, когда мы голосовали один день. Я думаю, что она не будет сильно отличаться", - добавил депутат.

Отвечая на вопросы журналистов, Каргинов предположил, что "политическая карта России останется такой же" после выборов в Госдуму в 2021 году, однако "Единая Россия" может потерять часть депутатских мест.