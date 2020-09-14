Справоросс Самокутяев победил на довыборах депутата Госдумы в Пензенской области

ПЕНЗА, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Справедливой России" Александр Самокутяев победил на дополнительных выборах депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области, набрав 60,39% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

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"По итогам обработки 100% протоколов у Самокутяева - 60,39%", - сообщил собеседник агентства.

Кандидат от КПРФ Александр Трутнев набрал 13,01%; Вадим Сердовинцев, выдвинутый ЛДПР, - 7,38%; представитель Партии пенсионеров Евгений Ворожцов - 7,32%; кандидат от партии "Коммунисты России" Фатима Хугаева - 4,14%; представитель "Гражданской платформы" Кирилл Метальников - 4,08%. В списки избирателей по одномандатному округу было включено более 535 тыс. человек, в выборах приняли участие 50,13% избирателей.

В Пензенской области работали 1 085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии. В регионе также прошли выборы губернатора Пензенской области, в которых победил действующий глава региона Иван Белозерцев, набравший 78,72%.