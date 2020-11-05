Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуации в Донбассе и Нагорном Карабахе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас во время телефонного разговора в четверг обсудили ход переговоров по урегулированию в Донбассе и ситуацию в Нагорном Карабахе. Беседа состоялась по инициативе германской стороны.
"В фокусе внимания находилась проблематика внутриукраинского конфликта в Донбассе, - говорится в сообщении МИД РФ. - Обсужден ход переговоров в Контактной группе и нормандском формате по мирному урегулированию. Подчеркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта, а также посреднических усилий России, Германии, Франции и ОБСЕ в целях выполнения минского комплекса мер и договоренностей парижского саммита нормандского формата 2019 года".
Министры также обменялись мнениями по нагорнокарабахскому конфликту. "Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 года", - указали в дипведомстве.
Ситуация вокруг Навального
Кроме того, Лавров призвал главу МИД ФРГ отказаться от наносящей ущерб двусторонним отношениям политизации ситуации с Алексеем Навальным, сообщили в МИД РФ.
"Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул неприемлемость позиции Берлина, который отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и [обязательства] по Конвенции о запрещении химического оружия, - говорится в сообщении МИД РФ. - Выражена надежда, что правительство ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации всей этой ситуации, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям".