Итоги работы Дмитрия Кобылкина во главе Минприроды

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Период, в который Дмитрий Кобылкин руководил Министерством природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды РФ), связан с созданием отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, началом ликвидации опасных промышленных свалок и появлением движения добровольцев-экологов. Об этом говорится в информационной справке Минприроды.

Президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 года, ранее, с 2010 года, занимал пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Разработан план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года. Создана новая отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами во всех субъектах России. Волонтерство в экологии стало массовым. Проведено более 10 тыс. мероприятий по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов на территории 85 регионов, протяженность очищенной прибрежной полосы составила 24 тыс. км", - подсчитали в министерстве.

Кроме того, за два с половиной года работы Кобылкина в должности министра созданы пять заповедников, семь национальных парков, два заказника. Также Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России. Из китовой тюрьмы были освобождены касатки и белухи.

"За счет развития инфраструктуры на ООПТ увеличивается популярность экотуризма. В 2019 году особо охраняемые природные территории посетили 8 млн туристов. Площадь лесных пожаров в охраняемой зоне сократилась в 1,5 раза", - отметили в министерстве. Кроме того, был введен базовый принцип - "один гектар вырубки леса равен одному гектару лесовосстановления".

Отрасль обращения с отходами

В Минприроды напомнили, что в 2019 году в 33 регионах было построено и запущено 55 современных объектов по обработке и утилизации отходов на общую сумму порядка 28 млрд руб. Объем введенных мощностей по обработке составил 6,4 млн тонн, что позволило в два раза перевыполнить установленные показатели 2019 года. При этом до конца 2020 года в 26 регионах планируется ввести в эксплуатацию и модернизировать еще 52 объекта.

"К настоящему времени ликвидировано 64 объекта накопленного вреда. Ведутся работы по 49 объектам, среди которых такие объекты как полигон опасных отходов "Красный Бор", Челябинская городская свалка, химическое загрязнение в городе Усолье-Сибирском и территория Байкальского целлюлозно-бумажного комбината", - уточняется в справке.

Также были ликвидированы 16 несанкционированных свалок в границах городов, рекультивированы 17 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Создана федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности.

Волга и Байкал

Во время работы Кобылкина началось капитальное строительство в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги составила 34,3 км, протяженность расчищенных каналов Нижней Волги - 30 км. Досрочно введены в эксплуатацию 9 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги.

"В рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" осуществляется ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская, проведена рекультивация нарушенных земель на площади 113 га", - рассказали в Минприроды.

О геологии и недрах

В Минприроды также напомнили, что за последние годы открыто 413 месторождений твердых полезных ископаемых. По ряду полезных ископаемых титану, цирконию, меди, хрому, углю, никелю, золоту, железу, цинку достигнуто расширенное воспроизводство запасов.

"Кроме того, открыто 283 месторождения углеводородного сырья, достигнуто простое воспроизводство сырьевой базы углеводородов. На государственный баланс запасов полезных ископаемых поставлено 68 месторождений углеводородного сырья и 82 месторождения твердых полезных ископаемых", - подсчитали в ведомстве.

Также Минприроды разработало проект "Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики", которым запланировано становление Северного морского пути как опоры развития Арктики и увеличение грузопотока по Севморпути до 135 миллионов тонн в год к 2030 году. При этом проработаны меры по обеспечению безопасности круглогодичного судоходства.

"Произведен в России и отправлен в Антарктику новый зимовочный комплекс на станции "Восток". Создана стратегия развития деятельности в Антарктике до 2030 года. Подготовлена новая научно-исследовательская программа изучения района озера Восток", - заключили в Минприроды.