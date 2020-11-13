МЧС России готово в течение восьми часов отправить группировку в Нагорный Карабах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сводная группировка МЧС РФ, включая аэромобильный госпиталь, может быть направлена в Нагорный Карабах в течение восьми часов. Об этом в пятницу на совещании у президента России Владимира Путина сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.

Путин отметил, что гражданскому населению региона потребуется дополнительная помощь. "Если потребуется дополнительная помощь гражданскому населению, а я вижу, она потребуется сейчас, какие возможности у министерства [чрезвычайных ситуаций] есть для того, чтобы отреагировать немедленно?" - обратился президент к Зиничеву.

"Готовы от момента принятия решения в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава подразделений спасательных центров и 17 единиц техники", - сказал министр.

Также для оказания медицинской помощи населению в Нагорный Карабах может быть направлен аэромобильный госпиталь МЧС и 50 человек его персонала, включая врачей.

Владимир Путин собрал в пятницу по видеосвязи совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. В нем, кроме Зиничева, приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников.