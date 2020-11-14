В Московском регионе проверили все мечети после поступивших угроз взрыва

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и правоохранители проверили все мечети в Москве и Подмосковье после информации о "минировании", взрывоопасные предметы не найдены. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В течение дня поступила информация об угрозе взрыва всех мечетей в Московском регионе. Они были проверены специалистами оперативных служб и правоохранителями. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в них не найдены. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что более 20 мечетей в регионе проверяют после анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Отмечалось, что информация об угрозе взрыва Исторической мечети в Замоскворечье и Мемориальной мечети на Поклонной горе не подтвердилась.

Историческая мечеть считается старейшей в Москве. Она была построена на Большой Татарской улице в центре столицы в первой половине XIX века.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна лжеминирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.