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В Перми возбудили дело после гибели женщины и ребенка в автомобиле, скатившемся в реку

Еще одного ребенка спас очевидец происшествия

ТАСС, 15 ноября. Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и четырехлетнего ребенка в автомобиле, который скатился в реку, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"15 ноября 2020 года в городе Перми в реку Мулянка упал автомобиль, в котором находились женщина и двое малолетних детей. В результате 2-летнего ребенка спас очевидец, а женщина и 4-летний ребенок погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Второй ребенок, по данным ГУ МВД по Пермскому краю, госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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