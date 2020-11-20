Адвокат потерпевшего по делу Ефремова надеется доказать участие Пашаева в лжесвидетельстве

"Я очень положительно воспринял новость о возбуждении дела по возможному лжесвидетельству в ходе процесса над Ефремовым. Я дал команду своим помощникам контролировать ход расследования данного дела, ведь мы долго добивались начала этого расследования. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы найти доказательства причастности и Пашаева к этому деянию. Сразу скажу, что если она и есть, то доказать это будет крайне трудно", - сказал Аверцев, представляющий старшего сына погибшего в автоаварии Сергея Захарова.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что полиция проверит бывшего адвоката Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче ложных показаний в суде по делу актера Михаила Ефремова. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) в Пресненском суде Москвы во время процесса по делу Ефремова. Их допросили в суде по ходатайству его адвоката Эльмана Пашаева. По словам Волк, никто из этих свидетелей на стадии предварительного следствия не допрашивался, сторона защиты об их допросе не просила.

Речь идет о свидетелях Андрее Гаеве, Александре Кобце и Теване Бадасяне. Гаев и Кобец утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП, по их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Бадасян заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный Бадасяну человек. Все три свидетеля не смогли найти себя на видеозаписях с места ДТП во время суда, кроме того, их слова опровергли другие свидетели по делу. Сам Ефремов во время рассмотрения жалобы на приговор заявлял, что Пашаев намекал ему на необходимость "выделения денег" на свидетелей. Но Кобец в ходе своего допроса отрицал, что получал деньги от Пашаева или Ефремова.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.