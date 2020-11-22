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Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине в Нальчике

В МЧС уточнили, что возгорание возникло на третьем мансардном этаже здания, на территории частного домовладения

ТАСС, 22 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара в трехэтажном здании магазина в Нальчике. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 22:09 мск ликвидировано открытое горение", - сказал представитель ГУ МЧС.

В МЧС пояснили, пожар произошел на третьем мансардном этаже здания.

"В данный момент проводится проливка и разбор. По уточненной информации пожар произошел на территории частного домовладения в трехэтажном здании на первом этаже которого располагался магазин", - добавил представитель ведомства.

Информация о пожаре на улице Идарова в магазине хозяйственных товаров и автозапчастей поступила в 20:20 мск. Возгорание произошло на крыше трехэтажного здания, площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м. Пожар тушат по третьему рангу сложности.

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