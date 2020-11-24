Захвативший детей в заложники мужчина приехал в Петербург из Архангельска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Семья в Петербурге, в которой один из супругов взял в заложники шестерых детей, по предварительной информации, приехала из Архангельска. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации Колпинского района города.

"По предварительным данным, семья приезжая, из Архангельска, ее сопровождал районный центр помощи семье", - сказал собеседник агентства. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что квартира, в которой произошел инцидент, семья снимала. "Квартира арендованная", - отметил собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, квартира, в которой мужчина удерживает детей, находится на первом этаже пятиэтажки в Колпино - промышленном пригороде Петербурга. Территория вокруг дома оцеплена, никого не пускают. На месте - несколько бригад скорой помощи, МЧС, полиция, ДПС и спецназ МВД.

Как сообщили ТАСС во внутригородском муниципальном образовании Колпино, глава местной администрации также в настоящее время находится на месте происшествия.